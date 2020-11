Martinstag : In Birtens Weckmann-Bäckerei

Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi ) 7 Bilder So wird ein Weckmann gemacht

Xanten In diesen Tagen knetet, formt und backt Familie Brammen Tausende der beliebten Hefeteig-Figuren. Wir haben sie in ihrer Backstube in Xantens Ortsteil Birten besucht und ihnen über die Schulter gesehen.

Es ist kurz nach 8 Uhr an diesem Morgen, und Jürgen Brammen hat schon den Teig für die nächsten 60 Weckmänner vorbereitet. Auf der Arbeitsfläche liegen sechs große Teig-Ballen vor ihm. Der Birtener Bäckermeister nimmt sich einen nach dem anderen, knetet ihn zu einer dicken Scheibe und legt sie in eine Maschine, um das große Stück jeweils in 30 gleich große Portionen zu zerteilen. Dann nimmt er immer drei Teiglinge, knetet sie wieder und rollt sie zu einer Wurst. Das macht er so geschickt, dass eines der Enden zu einer Kugel wird, ohne vom Rest getrennt zu werden – sie wird nachher der Kopf des Wecksmanns sein. Aber vorher sind noch einige Arbeitsschritte notwendig.

Anstrengende Tage liegen vor Brammen und seiner Familie. Zusätzlich zu Brot und Brötchen stellen sie im November und Dezember Tausende Weckmänner her, mischen die Zutaten zusammen, kneten den Teig, formen die Teiglinge, backen sie, verpacken die Weckmänner und verkaufen sie. Vielleicht werden es in diesem Jahr weniger sein als sonst, weil die großen Martinsumzüge und Feiern wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden sind. Andererseits feiern dafür viele Menschen zu Hause Sankt Martin oder essen einfach so einen Weckmann. Brammens kneten und backen auf jeden Fall fleißig. Der große Sohn nimmt sich in dieser Zeit extra Urlaub, um seinem Vater zu helfen. Die Bäckerei ist ein Familienbetrieb.

Info Alte Bezeichnung Klaoskerl Geschichte Ursprünglich gehörte der Weckmann zum Nikolaustag, wie Georg Cornelissen, Mitarbeiter des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), erklärt. Das ließe sich daran erkennen, dass der Weckmann früher die alte Bezeichnung Klaoskerl getragen habe. Kinder seien damals an Nikolaus mit einem sogenannten Gebildbrot wie einem Weckmann beschenkt worden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts seien am Martinstag Umzüge veranstaltet worden, und irgendwann habe der Weckmann auch an diesem Tag dazugehört. Heute würden Kinder im Rheinland den Weckmann eher mit St. Martin als mit dem Nikolaustag am 6. Dezember verbinden, weil St. Martin einige Wochen früher gefeiert wird. Begriffe Cornelissen arbeitet an einem Sprachatlas für das Rheinland. Unter anderem geht es darin um die Geschichte des Weckmanns. In anderen Regionen hat dieser einen anderen Namen, in Westfalen heißt er zum Beispiel Stutenkerl.

Der Bäckermeister verteilt die 60 Teiglinge auf mehrere Backbleche und nimmt dann ein Messer in die Hand. Mit dem Werkzeug schneidet Brammen dreimal in jeden Teigling und formt dann Arme und Beine. Zack, zack, zack: In kurzer Zeit hat Brammen 180 Schnitte gemacht. 60 Weckmänner haben nun Gliedmaße. Dabei sind Brammen seine ganze Routine und Erfahrung anzusehen.

Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er als Bäcker. Mit 16 ist er in die Lehre gegangen, schon mit 20 hat er seinen Meister gemacht, um den Betrieb vom Vater zu übernehmen. Jetzt ist Brammen 57. Unzählige Weckmänner hat er in seinem Leben geknetet, geformt, gebacken. Satt gesehen hat er sich bis heute nicht: Am liebsten esse er den Weckmann mit Käse und Schinken, sagt Brammen.

Nun bekommen die Teiglinge noch Augen. Isabella Brammen hilft ihrem Mann, drückt zwei Rosinen in jede Figur. Es sind die einzigen, die jeder Weckmann aus dem Hause Brammen bekommt. Sonst kann der Kunde zwischen der Variante mit und der Variante ohne Rosinen wählen – beide werden etwa gleich oft nachgefragt, sagt Brammen. Auf besonderen Wunsch drückt der Bäckermeister dem Teig-Menschen auch eine Pfeife in die Hand. Aber das komme nur noch selten vor, sagt der 57-Jährige.

Schließlich werden die Teig-Figuren noch mit Ei-Gelb bestrichen – damit sie eine schöne Farbe bekommen. Dann folgt einer der längsten Arbeitsschritte: Brammen schiebt die Bleche mit den Weckmännern in ein Gestell und rollt es in eine Kammer. Dort bleiben die Figuren fast eine Stunde lang – damit der Teig aufgehen kann. „Das ist das Entscheidende“, sagt Brammen, „dass die Weckmänner gut aufgehen, damit sie schön fluffig bleiben, ohne in sich zusammenzufallen.“ Seine Teigmischung trage ebenfalls dazu bei, erklärt der Bäckermeister. Das Grundrezept stamme vom Vater, er habe es noch verfeinert. „Deshalb werden unsere Weckmänner nicht so schnell trocken.“ Aber das Rezept will er nicht verraten. Es sei der Grund, warum aus der ganzen Umgebung Menschen für einen Weckmann nach Birten kommen, sagt Brammen.