Engagement in Niederkrüchten : Spende für die Außengestaltung beim neuen „Big Bass“

Grenzland Die Firma Elbau hat jetzt 1000 Euro an den Rollenden Jugendtreff „Big Bass“ gespendet. Dafür soll der neue Bus eine Außengestaltung erhalten.

Der Elmpter Baustoffhandel Jansen (Elbau) spendet erneut für regionale Einrichtungen. So ging jetzt eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Rollenden Jugendtreff „Big Bass“; überreicht von Katharina Bohnen von der Firma Elbau. Die Spende ist zweckgebunden für die Außengestaltung des neuen Doppeldeckerbusses, der den alten Doppeldecker in Kürze ablösen soll.