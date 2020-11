Uerdinger Kaufmannsbund : Grundschüler leihen Kaufleuten ihre Laternen

Kinder der Paul-Gerhardt-Grundschule verleihen zurzeit ihre Laternen an die Geschäftsleute in Uerdingen. Damit wollen sie ein Zeichen der Hoffnung setzen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Die Uerdinger Kaufleute wollen in diesem Jahr Lichtblicke setzen. Knapp 90 Laternen von den dortigen Grundschulkindern sind in den Schaufenstern ausgestellt.

In diesem Jahr ist alles anders. St. Martin zieht nicht durch die Straßen, es gibt keine prächtigen Feuer und auch kein gemeinsames Singen an den Haustüren der Nachbarschaft. Trotzdem durften sich die Schüler der Paul-Gerhardt-Grundschule in Uerdingen am Martinstag über kleine Gaben freuen. Der Martinsverein spendierte jedem Kind einen kleinen Weckmann. Überreicht wurde das Gebäck von St. Martin höchstpersönlich, der mit Maske in die Schule kam. Schulleiterin Gabi Hötter freute sich sehr über diese nette Geste und überlegte mit ihren Schülern, womit die Kinder den Uerdingern eine Freude machen könnten. „Die Kinder erfahren so viel Gutes in Uerdingen, dass sie auch mal etwas zurückgeben wollten“, sagt Hötter.

So entstand die Idee, die wie jedes Jahr gebastelten Laternen, die diesmal nur zu Hause als Schmuck dienen konnten, den Uerdinger Kaufleuten zu leihen, um „Lichtblicke zu setzen“, wie die Rektorin es nennt. Knapp 90 Laternen sind aktuell in den Geschäften im Zentrum der Rheinstraße zu sehen, es sind allesamt kleine Kunstwerke, die unter anderem das Wappen der Stadt zeigen. Sie sollen ein Zeichen der Hoffnung sein und Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.

Uwe Rutkowski, Vorsitzender des Uerdinger Kaufmannsbundes, findet die Aktion klasse. „Das ist wirklich eine tolle Idee. Und wir wissen natürlich, dass es vielen Kindern nicht leicht fällt, sich von ihrer Laterne, auch wenn es nur für einige Zeit ist, zu trennen.“ Das bestätigt Schulleiterin Hötter und erzählt, dass sie bei den Schülern schon etwas „Reklame“ für die Aktion machen musste und einige Kinder Laternen vom vorigen Jahr abgegeben hätten. Auch die Einzelhändler machten gerne mit und präsentieren die Laternen zumeist an exponierten Stellen in ihren Schaufenstern.

„Wir möchten uns deshalb bei jedem Schüler mit einem Gutschein bedanken“, sagt Rutkowski. Für jeweils fünf Euro können sich die Kinder im Spielwarengeschäft Seidel eine Kleinigkeit aussuchen. Die Volksbank übernahm die Hälfte des Betrages.

Kaum ist St. Martin vorbei, wird es weihnachtlich in der Einkaufsstraße. Die Beleuchtung ist bereits aufgehängt. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten den Kaufmannsbund dabei. Die Lichter kamen bei den Passanten gut an, die in Zeiten der Pandemie gar nicht mit so etwas gerechnet hatten. „Toll, dass ihr es trotzdem macht“, lautete denn auch ein Kommentar.

An diesem Wochenende nun wird der große Weihnachtsbaum aufgestellt. „Wir sind uns alle einig, dass wir solche positiven Zeichen auf jeden Fall setzen wollen“, betont Uwe Rutkowski. Schließlich sei schon der Nikolausmarkt abgesagt worden, und es gebe auch keinen Besuch vom Sinterklaas. „Wir basteln gerade daran, irgendwas Visuelles zu machen, damit die Besucher aus Venlo wenigstens zu sehen sind und vielleicht einen Gruß schicken können“, berichtet der Vorsitzende. Mit dem Nikolausmarkt entfällt natürlich auch der verkaufsoffene Sonntag.

Um die Gastronomie der Rheinstadt zu unterstützen, kam Geschäftsführer Fabian de Cassan auf die Idee, erneut einen „Regenbogentaler“ anzubieten. Er wird den gastronomischen Betrieben zur Verfügung gestellt, die jetzt auf Lieferdienst umstellen mussten, obwohl sie ihn sonst überwiegend nicht anbieten. „Das sind bei uns so sechs bis sieben Betriebe“, erklärt de Cassan. Die über 100 Fünf-Euro-Gutscheine werden mitfinanziert vom Chempark und der Krefelder Wirtschaftsförderung. Die Betriebe können selbst entscheiden, wie sie die Gutscheine an Kunden verteilen. Der Kaufmannsbund hat die „Regenbogentaler“ auch diesmal vorfinanziert.