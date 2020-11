Personalwechsel in Viersen : Zwei neue „Dorfsheriffs“ für Viersen

Personalwechsel in Viersen

Viersen Polizeihauptkommissar Ralf Stankewitz und Polizeihauptkommissar Jens Faßbender sind ab sofort neue Ansprechpartner für den Bezirk Viersen der Kreis-Polizei.

Als „Dorfsheriffs“ folgen sie auf die Polizeihauptkommissare Hartwig Beckers und Jürgen Weyers, die ihren Ruhestand angetreten haben. Wie ein Polizeisprecher informiert, versah der 49-jährige Stankewitz in den vergangenen acht Jahren seinen Streifendienst auf der Polizeiwache in Viersen. Zuvor war er einige Jahre im Streifendienst auf der Altstadtwache im benachbarten Mönchengladbach und beim Objektschutz in Düsseldorf im Einsatz.