Erziehung in Niederkrüchten : Abschied für Marion Quasten

Niederkrüchten Die langjährige Erzieherin ist jetzt von Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) in den Ruhestand verabschiedet worden. Ihre Berufswahl habe sie nie bereut, sagt die Wegbergerin.

kennen viele Niederkrüchtener als Erzieherin aus der Kindertagesstätte Sausewind in Niederkrüchten-Brempt. Zuvor kümmerte sie sich um die Mädchen und Jungen in der Kita Pusteblume in Niederkrüchten-Oberkrüchten. „Eigentlich wollte ich Säuglingsschwester werden, kann aber kein Blut sehen“, erzählt die 62-Jährige, die mit ihrer Familie in Wegberg zu Hause ist.