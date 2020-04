Service in Niederkrüchten : Neue Postfiliale angekündigt, aber geschlossen

Seit der Schließung des Raiffeisenmarktes an der Hochstraße gibt es dort auch keine Postfiliale mehr. Foto: Daniela BUschkamp/Daniela Buschkamp

Kunden vor verschlossener Tür: Die Filiale er Mittelstraße 60 wird voraussichtlich erst in zwei Wochen eröffnen.

Für Montag, 6. April, hat die Deutsche Post die Eröffnung ihrer neuen, eigenständigen Postfiliale an der Mitttelstraße 60 in Alt-Niederkrüchten angekündigt. Wer dort am Montag diesen Service nutzen wollte, stand vor verschlossener Tür. Das künftige Ladenlokal macht ein unfertigen Eindruck, einen Information über einen späteren Eröffnungstermin sucht der Kunde ebenfalls vergebens.

Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin der Deutschen Post DHL Group zunächst, die Filiale in Niederkrüchten habe wie angekündigt geöffnet. Auf den Hinweis, dass es vor Ort weder eine geöffnete Postfiliale noch weitere Informationen gebe, kündigt sie weitere Recherchen an.

Auch ein Anruf bei Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) bringt keine neuen Informationen. „Nach meiner Kenntnis sollte die Filiale am Montag eröffnen. Von einer Verschiebung ist mir nichts bekannt“, erklärte Wassong.

Vor dem Umzug und der Eröffnung des neuen Raiffeisenmarktes in Niederkrüchten-Dam war der Postshop am alten Standort an der Hochstraße 79 geschlossen worden. „Dies war mit der Deutschen Post so vereinbart“, erklärt Bernd Wolfs, geschäftsführender Vorstand der Raiffeisenmärkte, beim Rundgang durch den neuen Markt. Geplant ist, dass in der neuen Rewe-Filiale in Alt-Niederrkrüchten auch eine Postfiliale integriert wird.