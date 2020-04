Mundschutz : Kolping-Bildungszentrum näht für die Kreisverwaltung

Kreis Viersen Aktuell ist das Bildungszentrum aufgrund der Corona-Pandemie für Kunden geschlossen. Stattdessen arbeiten einige Kurse zu Hause und werden über Video- und Telefonkontakt betreut. So auch der Nähkurs.

Der Kreis Viersen freut sich über die Unterstützung des Kolping-Bildungszentrums Dülken. Einrichtungsleiter Reiner Gehrke hat der Kreisverwaltung nun 100 selbstgenähte Mund- und Nasen-Masken gespendet. Karl Schippers, Leiter des Amts für Personal und Organisation, nahm die beiden prall gefüllten Taschen in Empfang: „Diese so genannten Community-Masken sind eine prima Ergänzung zur persönlichen Schutzausstattung. Wir geben sie gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, weil durch das Tragen im Kontakt mit Besuchern der Tröpfchenauswurf beim Atmen, Nießen und Husten vermindert wird.“ Für das Bistum Aachen und das Jobcenter Kreis Viersen führt das Bildungszentrum so genannte Maßnahmen aus dem „Arbeitsgelegenheit Proberaum“ durch. Ziel ist es, den Teilnehmern eine Tagesstruktur zu bieten und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aktuell ist die Einrichtung jedoch aufgrund der Corona-Pandemie für Kunden geschlossen. Stattdessen arbeiten einige Kurse zu Hause und werden über Video- und Telefonkontakt betreut. So auch der Nähkurs. Acht Teilnehmerinnen haben mit Maschinen und Material aus dem Bildungszentrum die Masken genäht. „Alle Frauen sind mit viel Eifer und Elan bei der Sache“, weiß Vivien Barian, Assistenz der Koordinatorin.