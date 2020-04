Hilfsaktion : Rotarier spenden für Kalkutta

Kreis Viersen In den Stützpunkten einer Krankenstation werden kostenlose Lebensmittelpakete an Familien verteilt, die dort wegen einer Tuberkulose-Erkrankung behandelt werden.

Mit einer Spende von 4000 Euro hat der Rotary Club Viersen-Schwalm-Nette angesichts der Corona-Pandemie jetzt bedürftigen Patienten im indischen Kalkutta geholfen. Seit fast 20 Jahren schon unterstützt der Club den deutschen Arzt Tobias Vogt und die Krankenstation der German Doctors. Der Club finanzierte in den Slums unter anderem Impfaktionen und Aufklärungsprogramme zur Empfängnisverhütung. Kürzlich erreichte Clubmitglied Hans-Rudolf Milstrey ein aktueller Hilferuf aus Indien. Wegen der Corona-Pandemie hatte die indische Regierung die Ausgangssperre weiter verlängert. Die Folge: Viele Tagelöhner können nicht mehr arbeiten und ihre Familien nicht mehr ernähren. In den Stützpunkten der Krankenstation werden deshalb kostenlose Lebensmittelpakete an Familien verteilt, die dort wegen einer Tuberkulose-Erkrankung behandelt werden. „Wir haben nicht lange überlegt, als wir die Nachricht aus Kalkutta erhielten und das Geld sofort zur Verfügung gestellt“, sagt Rotary-Präsident Walter Hammes.