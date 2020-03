Neue Aufgabe : Neuer Caritas-Chef kommt aus Viersen

Der Viersener Stephan Jentgens wird zum 1. Januar 2021 neuer Diözesancaritasdirektor im Bistum Aachen. Er übernimmt die Amtsgeschäfte von Burkard Schröders, der nach mehr als 23-jähriger Tätigkeit zum 31. Dezember 2020 aus Altersgründen ausscheidet.

Jentgens ist zurzeit Geschäftsführer der Bischöflichen Aktion Adveniat in Essen.

Jentgens ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Pädagoge. Der 54-Jährige ist verheiratet, verfügt über umfangreiche berufliche Leitungserfahrung in der katholischen Kirche und kennt sich im Bistum Aachen gut aus. „Ich freue mich darauf, mit einem starken Team die Caritas und die Kirche im Bistum Aachen mit zu gestalten. In der sozialpolitischen Interessenvertretung möchte ich Anwalt und Partner sein, sowohl für die Träger sozialer Arbeit als auch für Menschen, die unserer Solidarität bedürfen“, sagte Jentgens. Der Amtswechsel wird offiziell am 28. November mit einem Gottesdienst mit Bischof Dieser im Hohen Dom zu Aachen und anschließendem Empfang vollzogen.