Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen Landwirte treffen Ministerin im NRW-Landtag

Die Landwirte konnten dabei einen Eindruck von der Arbeitsweise des Parlaments gewinnen. Im Rahmen ihres Aufenthalts nahmen sie auch an einer Plenardebatte des Landtags teil. Besonders erfreut waren die Besucher über den kurzfristig zustande gekommen Austausch mit der Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen über die aktuelle Situation im Kreis Viersen. Dabei kam insbesondere das Thema Knappheit und Wegfall von Flächen zur Sprache. Es wurde deutlich, dass für eine gute Versorgung mit regionalen Lebensmitteln auch entsprechende Flächen benötigt werden. Die Landwirtschaft steht hier in zunehmender Konkurrenz zur Schaffung von Ausgleichsflächen und zum Ausbau der Photovoltaik. Weitere Themen waren die zu hohen Nitratwerte in der Region und die Nutzung und Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln.