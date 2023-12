Schwarzarbeit im Kreis Viersen Hotel- und Gastgewerbe im Visier der Fahnder

„Zwar hält sich auch im Kreis Viersen die überwiegende Zahl der Betriebe an Recht und Gesetz“, so die NGG-Geschäftsführerin. Dennoch ist das Ausmaß der kriminellen Praktiken – von illegaler Beschäftigung bis zum Hinterziehen von Lohnsteuer, Rentenversicherungs- und Krankenversicherungsbeiträgen – in der Branche enorm.“ Schwarze Schafe schaden laut Hempel den vielen seriös arbeitenden Betrieben und deren Beschäftigten. Es könne nicht sein, dass sich einige Gastro- und Hotel-Chefs mit illegalen Machenschaften einen Wettbewerbsvorteil verschafften. „Von der Köchin über den Barkeeper und die Rezeptionistin bis zum Kellner: Beim Lohn oder den Sozialabgaben der Angestellten zu tricksen, um das angebotene Weihnachtsmenü preiswerter zu machen oder mehr Gewinn in die eigene Tasche zu stecken, ist ganz klar kriminell“, macht die NGG-Geschäftsführerin deutlich.