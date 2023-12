A61-Ausfahrt gesperrt Landwirte blockieren Fahrspuren auf Autobahn

Eine Gruppe von Traktoren mit am Abend noch unbekanntem Versammlungsleiter hat am Montag ab 17.40 Uhr für ein Verkehrschaos auf der Autobahn 61 rund um Viersen in Richtung Koblenz gesorgt. Die Polizei sperrte zeitweise die Abfahrt Süchteln. Erst gegen 19.40 Uhr löste sich der Stau auf; die Fahrtrichtung nach Venlo war nicht betroffen.