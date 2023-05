Auszeichnung in Viersen Stadtplakette für Roswitha Clahsen

Roswitha Clahsen gehörte seit 2009 zum Vorstand und wurde 2011 zur Vorsitzenden gewählt. Karl Rieger hatte den Verein 1977 gegründet. Zu den Aktivitäten zählten Schwimmen, Fahrradfahren, Nordic Walking, Gymnastik, vielseitiger Rehasport, dazu Singen im Chor und viele gesellige Veranstaltungen und Reisen. „Das war ein Paket an Vitalität, Lebensfreude und Geselligkeit. Das war Freizeitgestaltung mit einem umfangreichen Angebot im Breiten-, Präventions- und Gesundheitssport“, würdigte die Bürgermeisterin. Sie verwies auf Jochen Häntsch, der Clahsen vorgeschlagen hatte „weil Sie sich früher auch in einem weiteren Verein in einer führenden Position engagiert haben – als stellvertretende Vorsitzende des Kleingartenvereins ,Bebericher Grund‘.“ Eine solche langjährige ehrenamtliche Leistung verdiene eine Würdigung auf öffentlicher Ebene, sagte Sabine Anemüller. Die Löschung des Vereins „Sport für betagte Bürger“ hinterlasse eine große Lücke, „aber Ihr persönlicher Einsatz wirkt nach“.