Städtepartnerschaft Schüler aus Viersen und Lambersart treffen sich in Brüssel

Im Haus der europäischen Geschichte verschafften sich die Teilnehmer im Rahmen einer Führung einen Überblick über die kulturellen und geschichtlichen Hintergründe sowie unterschiedliche Faktoren, die unseren Kontinent geprägt haben. Nach einer kurzen Skizzierung der die Nationen Europas verbindenden kulturellen Wurzeln in der Antike und im Christentum, lag der Schwerpunkt der Ausstellung auf der Entwicklung Europas ab der Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Gerade das Einordnen der Ereignisse in ein Gesamtbild verschaffte dabei Orientierung und erhellte auf diese Weise die im Geschichtsunterricht erworbenen Kenntnisse.