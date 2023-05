Viele Produkte aus der Region Auszeichnung für Dülkener Supermarkt

Neben Obst und Gemüse aus aller Welt nehmen Lebensmittel aus der direkten Umgebung einen besonderen Stellenwert in dem Dülkener Edeka-Markt ein. Von Äpfeln, Birnen und Erdbeeren über Spargel bis hin zu Kartoffeln: Mit dem lokalen Sortiment bietet Zielke Lebensmittel aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern. Mit dabei sind beispielsweise Frucht Janssen/Edelrot in Viersen, Spargel Meerts in Brüggen, der Obsthof Unterweiden in Tönisvorst und der Pilzhof Nettetal. „Dank der kurzen Transportwege kommen die Produkte schnellstmöglich in unseren Markt. Das macht sie besonders frisch und länger haltbar“, erklärt Zielke. „Gleichzeitig schonen wir die Umwelt und stärken die Landwirtschaft rund um Viersen.“