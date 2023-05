Erste Ausgabe Neues Redaktions-Team für „Viersen 55plus“

Der Abschied des alten Redaktionsteams wurde damals in der Zeitung selbst angekündigt, woraufhin einige Mitglieder der Leserschaft beschlossen, nun selbst das Heft in die Hand zu nehmen. „Wir sind ins kalte Wasser gesprungen“, erzählt die frisch gebackene Redakteurin Beate Lammertz. Auch ihre Kollegin Ursula Siebert-Hüsken gibt an, sie habe das Metier schon lange kennen lernen und kreativ werden wollen. Die pensionierte Grundschullehrerin hatte in der Vergangenheit bereits Stücke für die Theatergruppe ihrer Schule geschrieben. Sie ist mit ihrer Schreiberfahrung im Redaktionsteam glücklicherweise nicht allein. Ihre Kollegin Jutta Simon-Karrenberg hat 2021 einen eigenen Roman veröffentlicht. Sie lebt noch nicht lange in Viersen und möchte ihr Engagement in der Redaktion dazu nutzen, sich nicht nur sinnvoll in die örtliche Gemeinschaft einzubringen, sondern auch Menschen kennenzulernen. Die Stammleserschaft von 55plus kann sich in der neuen Ausgabe auf ein verändertes Layout einstellen. Dies geht vor allem auf Klaus Diers zurück, der in diesem Feld berufliche Erfahrung hat.