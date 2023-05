Humanistisches Gymnasium Viersen Ein Wiedersehen der Abiturienten von 1970

Fotos und Dokumente aus der alten Schulzeit wurden ausgetauscht, viele Erinnerungen wurden wach, so an die traditionellen Aufenthalte der Gymnasiasten im Schullandheim am Poelvennsee, aber auch an die Klassenfahrten ins damals noch geteilte Berlin 1968 oder zum Abschluss ein Jahr später nach Rom mit der Teilnahme an der Generalaudienz des Papstes, der damals noch Paul VI. hieß.