Mentoring-Programm Studenten schauen sich bei Mars in Viersen um

Die WFG hat in Zusammenarbeit mit der IST-Hochschule, dem Verband der Fach- und Führungskräfte sowie Kienbaum Partners das Mentoring-Programm ins Leben gerufen. „Das Programm ermöglicht besonders motivierten Studierenden einen einzigartigen Einblick in die berufliche Praxis von Führungskräften“, sagt der Geschäftsführer der WFG, Thomas Jablonski. Vorteil für den Kreis Viersen: Studenten aus ganz Deutschland werden auf den Kreis und seine Unternehmen aufmerksam. Wie jetzt bei Mars. Rund 300 Mitarbeiter sind am Standort Viersen, wo vor allem Schokoriegel hergestellt werden. „Hier erzeugen wir rund 10.000 Produkte in der Minute“, erläuterten Hannah Herlemann und Dennis Nilgen von der Produktionsleitung. Die Besucher erhielten zudem Einblicke in die Bemühungen des Unternehmens, zu einer nachhaltigeren Verpackung und hin zu einer klimaneutralen Produktion zu gelangen.