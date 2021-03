Fürs Kinderhaus : Kleine Karnevalsgesellschaft mit großer Spende

Viersen Die Zwei-Mann-KG sammelt seit Jahren bei ihrer Sitzung für einen guten Zweck. Coronabedingt gab’s die Veranstaltung in diesem Jahr nur digital – doch Spenden flossen trotzdem reichlich.

Coronabedingt stand die Spendensammlung in diesem Jahr unter keinem guten Stern. „Normalerweise gehen wir herum und sammeln vor Ort“, sagt Werner Jungblut, Moderator der KG. Wegen der Pandemie gab es in diesem Jahr nur einen digitalen Aufruf in den sozialen Netzwerken – aber ohne das sonst bei den Spendensammlungen übliche Gewinnspiel. „Wir haben auf 400 bis 500 Euro gehofft“, sagte der Präsident Achim Schröder, „mit diesem Betrag hätten wir aber nie gerechnet.“ Zusammengekommen ist mehr als dreimal so viel Geld: genau 1656,33 Euro.