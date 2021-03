Schulleben in Schwalmtal : Gymnasiasten freuen sich über Erfolg bei Mathe-Olympiade

Schulleben in Schwalmtal

Schwalmtal Gymnasiasten aus Schwalmtal-Waldniel haben jetzt an der Mathe-Olympiade teilgenommen: Leonie Herschbach erreichte die dritte Runde.

Schüler am Waldnieler St.-Wolfhelm-Gymnasium haben jetzt an der bundesweiten Mathematik-Olympiade teilgenommen. „Wir freuen uns über ihre Erfolge“, sagt Lehrerin Ni na Lobmeyr .

Die Mathematik-Olympiade geht über mehrere Runden, dabei steigt der Schwierigkeitsgrad für die Teilnehmer von Runde zu Runde. Wer in der Schulrunde erfolgreich war, kann an der Regionalrunde teilnehmen und anschließend an der Bundesrunde. Höhepunkt für die besten Mathecracks ab Klasse 8 ist die Bundesebene.