Geflüchtete in Dormagen : Leibniz-Gymnasium sammelt 3400 Euro

Hackenbroich Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich haben einen Frühlingsmarkt mit zahlreichen Aktionen wie Dosenwerfen, Kinderschminken und Theateraufführungen veranstaltet.

Bei der Spendenaktion sind 3400 Euro zusammengekommen, die von Schülern des „Leibniz“ am Freitag an Bürgermeister Erik Lierenfeld übergeben wurden. „Wir bedanken uns sehr für so viel Engagement und diese großzügige Spende. Es ist sehr schön zu sehen, dass auch Kinder und Jugendliche aktiv helfen wollen und durch solch eine tolle Aktion ihren Beitrag zur humanitären Hilfe leisten“, sagte Lierenfeld. „Von dem Geld sollen insbesondere andere Kinder profitieren, die selbst im Moment alles verloren haben. Damit können unter anderem Spielzeug und Bücher angeschafft oder kleinere Ausflüge organisiert werden, die ein wenig Abwechslung in der schwierigen Zeit bieten.“