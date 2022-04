Umweltschutz in Viersen : Sammelaktion für ausgediente Mobilfunkgeräte

Viersen Die meisten von uns haben noch ein altes Handy in einer Schublade. Die Stadt Viersen und das Missionswerk Missio starten am 30. April eine Sammelaktion für Altgeräte, die recycelt werden sollen.

Die Stadt Viersen unterstützt die Althandy-Sammelaktion der Päpstlichen Missionswerke Missio. Dafür werden am Samstag, 30. April, auf den Wochenmärkten in Alt-Viersen und Dülken Sammelboxen für ausgemusterte Mobiltelefone aufgestellt. Im Eingangsbereich des Stadthauses am Rathausmarkt in Viersen steht ganzjährig eine Sammelbox bereit. Ein Teil der Erlöse aus Recycling und Wiederverwertung der Althandys kommt Missio-Partnerprojekten zugute. Diese setzen sich auch für Menschen ein, die unter lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen für Handys benötigte Rohstoffe abbauen.

Die am 30. April nutzbaren Sammelboxen werden am Eingang der Festhalle in Viersen sowie am Brunnen „Die vier Winde“ auf dem Alten Markt in Dülken aufgestellt. Neben diesen Sammelstellen und der im Stadthaus stehen vom 25. April bis zum 13. Mai Sammelbehälter in der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Viersen sowie in den Zweigstellen in Dülken und Süchteln bereit.