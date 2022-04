Engagement in Wülfrath : Crowdfunding-Aktion ist im Endspurt

Engagement in Wülfrath

Wülfrath Verein „WIR“ sammelt noch bis zum 20. April Spenden für Veranstaltungstechnik. Spendenziel sind 5000 Euro. Es fehlen noch 200 Euro.

Nur noch wenige Tage, dann endet die Crowdfunding-Kampagne, die der Verein „Wülfrather Ideen Räume“, kurz WIR, für die Finanzierung der technischen Ausstattung des den neuen Veranstaltungsraums im gerade erst eröffneten WIR-Haus. Wie der Verein mitteilt, fehlen nur noch wenige Hundert Euro, um das Ziel von 5000 Euro Spendengelder zu erreichen. Die Crowdfunding-Kampagne endet am kommenden Dienstag, 20. April.

Bis dahin haben diejenigen, die das Projekt unterstützen möchten, noch die Gelegenheit dazu. Aktuell, Stand am 13. April, sind durch 26 Unterstützer 96 Prozent der Gesamtsumme zusammen, also 4800 Euro. Lediglich 200 Euro fehlen also noch. Wird das Ziel erreicht, sei es auch denkbar, von dem Geld Möbel wie Stehtische anzuschaffen, heißt es vom Verein.