Engagement in Schwalmtal : Jugendfeuerwehr setzt Zeichen gegen Rassismus

Schwalmtal Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schwalmtal machen sich stark gegen Rassismus. Trotz Corona-Pandemie sind neue Aktive weiterhin willkommen, auch wenn es zurzeit nur Online-Treffen gibt.

Die Jugendfeuerwehr Schwalmtal hat ein Zeichen gesetzt und an den internationalen Wochen gegen Rassimus teilgenommen. Nach Absprache mit Dirk Neikes, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal, haben deren Jugendwarte Jürgen Winkels und Christian Buffen einen kleinen Teil des aktiven Feuerwehr-Nachwuchses für ein Foto in Szene gesetzt; ein Plakat verdeutlicht ihre Ablehnung von jeder Form von Rassismus. Das Foto wurde für einen Wettbewerb in der Zeitschrift Lauffeuer eingereicht, dem Fachmagazin für Jugendfeuerwehr in Deutschland.