Gesamtschule Brüggen : Schüler zeigen ihre Kunst an neuer „Wall of Art“

Silas Fimpel stellt an der „Wall of Art“ in Bracht aus. Foto: Schule

Brüggen An der Gesamtschule Brüggen mit den Standorten Brüggen und Bracht können Kinder und Jugendliche nun ihre Kunstwerke öffentlich präsentieren.

Seit kurzem gibt es etwas Neues in den Schulgebäuden der Gesamtschule Brüggen: die „Wall of Art“, dort kann jede/r Arbeiten ausstellen. Seit einem Schuljahr haben Lehrerin Kathleen Riepe und der Förderkurs „Kunst für Begabte und Interessierte“ darauf hingearbeitet, die Ausstellungswände auszustatten. Wegen der Corona-Pandemie musste eine große Eröffnung ausfallen. In Bracht befindet sich die Fläche unmittelbar vor dem Sekretariat, in Brüggen im Treppenaufgang vom Forum zum ersten Stock. Zurzeit stellen dort Erik Knaub und Silas Fimpel aus. Knaub (Q2) gehört bereits seit dem neunten Schuljahr zum Förderkursus, man sieht ihn nie ohne seine Kunst. Nicht nur an der Schule hat er sich einen Namen gemacht: Er nimmt Aufträge an, verkauft Arbeiten; auch die Rheinische Post hat schon über ihn berichtet. Silas Fimpel (7d) besuchte schon als Fünftklässler den Förderkursus. Er malte zunächst Wimmel-Bilder; inzwischen fertigt er auch Objekte an, die er im häuslichen Umfeld bearbeitet. „Meine Bilder an der ,Wall of Art’ zu zeigen, ist ziemlich aufregend und neu“, sagt er.