Engagement in Brüggen-Bracht : TSF Bracht lädt zum Suchspiel ein

Brüggen Im Schau-Fenster des Café Bürgermeisteramt an der Königstraße in Brüggen-Bracht lädt der TSF Bracht zu einem Rätsel mit Gewinnchance ein.

Die Turn- und Sportfreunde Bracht bieten bis 14. März etwas gegen die Corona-Langeweile. Der Mehrspartenverein, der Fußball, Reha-Sport, Leichtathletik, Showtanzen, Kinderturnen, Gymnastik und Bewegung sowie diverse Ballsportarten bietet, hat fünf Fehler im Schau-Fenster vom Café Bürgermeisteramt von Silke Beckstedde (Königstraße in Bracht) eingebaut. Fünf Sportarten, die im TSF nie ausgeübt wurden, sind zu finden. Mindestens drei sollten erkannt werden. Lösungen sind zu schicken per E-Mail an: Stefanie.Wiesner@tsf-bracht.de. Unter allen Einsendern werden jeweils fünf Gutscheine für das Café Bürgermeisteramt und für Sport Lohan verlost. off