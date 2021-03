Sonderprämien in Brüggen : Laumans belohnt Mitarbeiter mit Gutscheinen

Sonderprämien in Brüggen

Freude bei Oude Hengel, Sport Lohan, Rewe, Feinkost Exquisit, Buchladen am Kloster, Blütenzauber (v.l.). Foto: Gemeinde Brüggen

Brüggen Mit einer ungewöhnlichen Aktion bedankte sich die Geschäftsleitung von Dachziegelhersteller Laumans bei ihren Mitarbeitern für ein erfolgreiches Jahr 2020.

Trotz der Corona-Pandemie war 2020 ein gutes Jahr für den Brüggener Dachziegelproduzenten Laumans. Er konnte die gesetzten Ziel noch übertreffen. Deshalb erhielten die Mitarbeiter einen Sonderbonus als Gutscheinprämien. Dabei war es Gerald Laumans wichtig, den Einzelhandel vor Ort miteinzubeziehen. Denn dieser sieht sich durch die lange Corona-Krise außergewöhnlichen Herausforderungen gegenüber, auch wenn am 8. März einige Einzelhändler und Dienstleister wieder öffnen.

Sechs Brüggener Einzelhändler liefern Lebensmittel, Feinkost, Sport- und Baumarktartikel, Blumen und Bücher an die Laumans-Belegschaft. Guido Schmidt, Wirtschaftsförderer der Burggemeinde, begrüßte die Aktion als „wichtiges und willkommenes Signal“, den Einzelhandel vor Ort gerade jetzt zu helfen. Brüggen hat zudem mit Niederkrüchten und Schwalmtal den neuen Einkaufsgutschein „Heimvorteil West“ aufgelegt. Er soll in den nächsten Wochen, noch vor Ostern, erhältlich sein und eine breite Palette von Firmen in den drei Gemeinden abdecken.