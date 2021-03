Gut gegeben : Ein Transporter für die Schwestern von Dülken

Udo van Neer (rechts) überreicht den Transporter an die Schwestern des Corneliushauses. Pfarrer Jan Nienkerke hatte den VW zuvor gesegnet. Foto: Van Neer

Viersen-Dülken Der Viersener Autohändler Udo van Neer hat einen VW-Bus an die indischen Schwestern des Corneliushauses gespendet. Sie sind Angehörige des Ordens Sisters of the Little Flower of Bethany Dülken, die seit Anfang der 1970er-Jahre im karitativen und im pflegerischen Bereich die Bürger Dülkens unterstützen.

Den Transporter mit sieben Sitzen ermöglicht es den Schwestern, ältere Bewohner zu ihren Ärzten zu begleiten. Besonders jetzt in der Pandemiezeit, wo besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, ist so ein Caddy willkommen. Die Übergabe fand statt nach einer kleinen Zeremonie, bei der Pfarrer Jan Nienkerke das Fahrzeug segnete.

(RP)