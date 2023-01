Weiterbildungskolleg Abitur-Erfolg am Abendgymnasium

Bei der Abschlussfeier zollte Schulleiter Joachim Vosen den Abiturienten Respekt, dass sie innerhalb von drei Jahren das Abitur geschafft haben, zusätzlich zu ihrer Arbeit und familiären Verpflichtungen. Und, nicht zu vergessen, in den letzten Jahren unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie. Sein Dank richtete sich nicht nur an die Absolventen, sondern auch an Lehrer, Angehörige und Freunde für ihre Unterstützung.