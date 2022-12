Konzert in Brüggen Laetitia-Konzert knüpfte an Tradition an

Der Männergesangverein MGV Laetitia Lüttelbracht konnte wieder zu seinem Adventskonzert in die Lüttelbrachter Kirche St. Maria Helferin einladen. In den vergangenen zwei Jahren war dies wegen der Pandemie unmöglich. Das kostenfreie Konzert war gut besucht; der Verein hatte es sich nicht nehmen lassen, die Kirche festlich ausleuchten zu lassen und Farbstimmungen passend zu den Liedern zu wählen. Neben dem Männergesangsverein sorgten die Lüttelbrachter Nachtigallen und Sopranistin Patricia di Miguel für ein sehr abwechslungsreiches Programm. Mit alten und neuen Weihnachtsliedern ging der späte Nachmittag in einen besinnlichen Sonntag über. Schön für die Besucher: Sie konnten mitsingen. Mit dem Konzert war ein gelungener Anschluss an die beliebte Tradition der Adventskonzerte geschafft. Gut gelaunt traf man sich mit den Gästen am Schießstand bei heißen Getränken. RP