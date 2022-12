Blau-Weiß Concordia Viersen Deutlicher Mitgliederzuwachs in zwei Abteilungen

An der Jahresversammlung des Sportvereins Blau-Weiß Concordia Viersen haben mehr als 60 Mitglieder teilgenommen. Nachdem der Vereinsvorsitzende Andreas Harmes sie im Lokal „Zur Eisernen Hand“ in Viersen begrüßt hatte, konnte der Vorstand positive wirtschaftliche Zahlen präsentieren und auch die Mitgliederzahl konnte trotz der Corona-Pandemie gesteigert werden. Insbesondere die Fußball- und die Footballabteilung verzeichneten, wie der Vorstand informierte, einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern.