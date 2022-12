Kürung in Viersen Neuer Roahser Häer ist gekürt

Dessen Aufgabe für das kommende Jahr: Möglichst viele Spendengelder für den Nachwuchs im Rahser sammeln. Fuchs ist, wie seine Amtsvorgänger in einer Mitteilung informieren, seit 2009 dort fest verwurzelt. Er ist aktives Mitglied in der St.-Notburga-Schützenbruderschaft, Mitglied der Weißen Husaren und aktiv tätig beim SC Viersen Rahser. Durch seine Arbeit als gelernter Chemikant und durch seine Freunde, große Harley-Fans so wie er, hat Odin Fuchs den Weg von Mönchengladbach-Neuwerk nach Viersen gefunden.