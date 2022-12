Engagement in Niederkrüchten Eifrig Skat für gute Zwecke gespielt

Der Tupp- und Skat-Club Elmpt & Overhetfeld hat die angesammelte Summe an Strafgeld aus den einzelnen Turnieren an ortsansässige Gruppierungen gespendet. Karl-Willi Köhlen vom Tupp- und Skat-Club übergab die einzelnen Umschläge mit den Geldspenden, die jeweils 150 Euro enthielten, insgesamt waren es 750 Euro. Dieses Mal durften sich die Majoretten, der Mini-Jägerzug und der Jung-Jägerzug der St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld sowie der Mädchenzug und der Zug der Laurentius-Kadetten der Schützenbruderschaft vom Heiligen Laurentius und Heiligen Hubertus Elmpt über eine Geldspende freuen. off