Adventskonzert in Leverkusen-Rheindorf Singkreis bringt Herzenswärme in kalte Kirche

Mit hellem, klaren Sound führten die Sängerinnen am Sonntag unter anderem das himmlische Engelsterzett aus Mendelssohns Oratorium „Elias“ und danach Alte Musik als Sätze im spätromantischen Stil (von César Franck und Camille Sain-Saëns) sowie in berührender Weise den „Abendsegen aus der Humperdinck-Oper „Hänsel und Gretel“ auf. Der Singkreis erfreute unter anderem mit Mozarts „Ave verum“, Sätzen von John Rutter und einem aktuellen Friedensruf, Text und Musik aus der Feder des Choreiter-Paares. Er sorgte für Schwung und Bewegung mit „Lift up your voice“. Zum Schluss stimmten alle festlichen Jubel an: Händels Halleluja. Damit keiner beim Zuhören einfror, wurde auch gemeinsam gesungen – mit Body-Percussion.