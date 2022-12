Seniorenheim in Viersen Zwei Engel fürs Theresienheim

Von dieser Szene ganz angefasst war auch Kerstin Ringendahl-Breier, Leiterin im Sozialen Dienst der Senioreneinrichtung: „Es ist absolut ungewöhnlich, dass Frau Boucetta sich so öffnet. Sonst ist sie eher schüchtern und zurückgezogen. In diesem Fall war aber sofort eine besondere Verbindung zu spüren.“ Das kann Geschenküberbringer Hansberg nur bestätigen: „Ich habe meine Seelen-Oma gefunden. Das wird ganz sicher nicht mein letzter Besuch gewesen sein.“ Und auch die zweite Beschenkte, Helga Huhnstock, freute sich riesig über ihr Präsent, ein feminin duftendes Parfüm. „Das werde ich in Ehren halten und nur am Sonntag auftragen“, versprach die 64-Jährige.