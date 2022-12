Spende vom Lauftreff TuRa Brüggen Geld für Dilborner Jugendhilfe gesammelt

Einen guten Zuspruch hatte der Lauftreff TuRa Brüggen bei der 17. Auflage des Christmas Run & Walk, der ab Burg Brüggen startete. Bei klirrender Kälte kamen circa 140 Läufer und Walker im stimmungsvollen Burg-Innenhof zusammen. Trotz Energiekrise war die Spendenbereitschaft der Teilnehmer auch in diesem Jahr erneut groß. So konnte Volker Gierling stellvertretend für den Lauftreff Brüggen einen Scheck über die stolze Summe von 1400 Euro an Marko Schmitz vom Verein Freundeskreis Jugendhilfe Schloss Dilborn übergeben.