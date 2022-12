Chorgesang Wieder Weihnachtskonzert mit dem MGV in Kevelaer

Am Klavier werden die Chöre von der Pianistin Anja Speh begleitet. Sie hat einen Lehrauftrag „Liedbgleitung“ an der Musikhochschule Münster und ist darüber hinaus an der Landesmusikschule NRW und als Lehrerin für die Fächer Klavier und Korrepetition an der Kreismusikschule Kleve-Geldern tätig. Daher ist sie eine sehr gefragte Begleiterin am Klavier bei vielen Chorkonzerten am Niederrhein.