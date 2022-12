Engagement für Schwalmtaler Ehrenamtler erspielen 6950 Euro

„Wir haben es mal wieder geschafft, das zu tun, wofür wir uns 2014 zusammengefunden haben: Schwalmtaler Bürgern etwas Gutes zu tun“, sagen Uta Krüger und Klaus Müller. Die Gruppe verbinde die Freude, in der Vorweihnachtszeit auf der Bühne zu singen, Sketche zu zeigen oder etwas Literarisches darzubieten – alles mit viel Begeisterung, aber ohne Gage. Das Ergebnis ist die Weihnachtsshow „Neller Advent“. Die Zuschauer zahlen dafür keinen Eintritt, sondern spenden nach Belieben. „Das gespendete Geld wird Schwalmtalern, denen es nicht so gut geht, vor Weihnachten übergeben, so Müller. busch-