Konzert „Comeback“ in der „Friedenseiche“

In Anlehnung an den bekannten englischen Fußballsong hätte der Walbecker Musikverein sein Winterkonzert auch „It`s Coming Home“ nennen können. Ein „Comeback“ war es allemal, denn nach 27 Jahren erklang das Konzert, das in den vergangenen Jahren in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasium stattfand, wieder in der Walbecker Gaststätte „Zur Friedenseiche“. Das kam gut an bei den Walbeckern, die beim Frühschoppenkonzert – was dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft geschuldet war – den altehrwürdigen Saal füllten.