Hochschule Niederrhein Hochschule bietet Studienberatung im Stadthaus

Viersen · Das Team der Studienberatung der Hochschule Niederrhein informiert am Donnerstag, 26. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Foyer des Stadthauses am Rathausmarkt in Viersen über Studienmöglichkeiten an den Hochschulstandorten Krefeld und Mönchengladbach.

05.01.2023, 18:59 Uhr

Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule Niederrhein, bei der ersten Studienberatung im November im Stadthaus. Foto: Stadt Viersen

Damit geht die Studienberatung im Stadthaus-Foyer in die zweite Runde. Ein dritter Termin ist geplant. Die rege Nachfrage zum Auftakt im November 2022 habe gezeigt, wie groß der Bedarf nach niedrigschwelliger Beratung zum Thema Studieren in der Region ist, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Interessierte sollen am 26. Januar erneut qualifizierte Auskünfte von Fachleuten der Hochschule Niederrhein erhalten. Das Angebot richte sich an Abiturientinnen und Abiturienten ebenso wie an Studierende, die die Hochschule wechseln wollen oder Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die ihre Qualifikation mit einem zusätzlichen oder berufsbegleitenden Studium ausbauen wollen. Die Fachkräfte der Studienberatung beantworten dabei Fragen zum Studium, zu Bewerbung und Einschreibung. Die dritte und vorerst letzte Studienberatung im Stadthaus ist für Dienstag, 23. Februar, geplant.

(naf)