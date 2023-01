Senioren-Tagespflege „Haus am See“ ist gesegnet

Während einer kurzen Andacht mit Gästen der Einrichtung und Mitarbeiterinnen zitierte der Vikar aus dem Galater-Brief: „Einer trage des anderen Last. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun.“ Zum Schmunzeln brachte Jan Nienkerke die Senioren, als er ihnen das große Weihwassergefäß zeigte: „Das habe ich unfallfrei aus Dülken mitgebracht“, sagte der Pfarrer an St. Cornelius und Peter. Er beglückwünschte den Caritasverband zum „beneidenswert schönen Haus am See“ an der Gladbacher Straße 208.