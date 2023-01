Krefelder Jugendzentrum Caritas übernimmt Hülser „Türmchen“

Für die Kinder und Jugendlichen aus Hüls ist „Das Türmchen“ eine wichtige Adresse. Das Jugendzentrum am Wasserturm ist ihr Treffpunkt und bietet viele Angebote für die Freizeit. Jetzt beginnt dort ein neues Kapitel - was die organisatorischen Dinge hinter den Kulissen betrifft. Mit Beginn des Jahres der Caritasverband für die Region Krefeld die Trägerschaft für die Freizeitstätte an der Cäcilienstraße 15 übernommen. Darauf haben sich der Verein „Verband Offene Jugendarbeit Hüls e.V.“ und die Caritas jetzt geeinigt.