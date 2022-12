Engagement in Brüggen-Bracht Würdigung für treue Kirchenchor-Sängerinnen

Hermann-Josef Leven, Chorleiter des Kirchenchores St. Mariä Himmelfahrt Bracht, konnte die Jubiläumsurkunden des Diözesan-Cäcilienverbandes Aachen überreichen und bedankte sich bei den Sängerinnen für ihre langjährige Treue und Mitarbeit. Geehrt wurden: Ulla Borghoff und Hedwig Goertz (für je 70 Jahre Treue), Marita Kaumanns (65 Jahre), Gundel de Waal (50 Jahre), Helga Knoblauch (40 Jahre) und Renate Albrecht (25 Jahre). Nicht an der Feier in der Ratsstube Hamers konnten teilnehmen die Jubilarinnen Irmgard Grundmann (50 Jahre), Dagmar Kerren (40 Jahre) und Mechthild Heimes (25 Jahre). Zuvor hatte der Chor die Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem alten Friedhof in Bracht mitgestaltet und mit einem Gottesdienst das Patronatsfest der Kirchenchöre gefeiert.