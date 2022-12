Caritasfeier im Marienhaus in Neuss Heiligabendfeier für Alleinstehende

Zwei Jahre lang hatte es keine Heiligabendfeier für Alleinstehende gegeben. Jetzt öffnete das Marienhaus auf Einladung der Caritas wieder, und vieles war neu: So begann die Veranstaltung nicht wie früher am Nachmittag, sondern bereits um 12 Uhr. Während das Essen – Rotkohl, Knödel und Rinderschmorbraten, gestiftet vom Hotel Crowne Plaza – sonst ganz zum Schluss serviert wurde, stand es nun ziemlich am Anfang.