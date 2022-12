Basar in Viersen Adventskaffee bringt Spenden für drei Organisationen ein

Beim Adventskaffee der katholischen Kirchengemeinde St. Peter im Josef-Lind-Haus in Viersen-Bockert sind 16 junge Sängerinnen und Sänger des Schulchores der Grundschule an der Zweitorstraße aufgetreten. Rita Doussier und eine Gruppe von etwa zehn weiteren Gemeindemitgliedern hatten den Adventskaffee organisiert. „Mit Begeisterung wurden mehrere Adventslieder, unter der Leitung des Chorleiters Willi Tschöp vorgetragen“, erzählt sie. Titel wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und „Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit“ hätten die Schüler vorgetragen, „die Zuhörer waren mucksmäuschenstill“, sagt Doussier. Zudem seien das reichhaltige Kuchenbüffet und der kleine Basar von den Besuchern gerne angenommen worden. „Wir haben nur selbstgemachte Sachen angeboten“, erzählt Doussier – dazu gehörten Kekse, Eierlikör, Marmelade und Essig mit roten Trauben aus dem Garten eines Gemeindemitglieds. „Aus dem Erlös des Nachmittags werden 900 Euro an drei verschiedene Gruppen gespendet.“ 300 Euro erhält, wie Doussier berichtet, eine Familie, die von der Gemeinde betreut wird. Weitere 300 Euro spenden die Organisatoren des Basars an den Förderverein der Grundschule an der Zweitrostraße. Auch, wer die letzten 300 Euro erhalten soll, haben sie schon entschieden. Bedacht werden solle ein Gruppe in Viersen-Stadtmitte, kündigt Doussier an. Diese Gruppe wisse allerdings noch nichts von ihrem Glück, deshalb behält sie den Namen noch für sich. RP