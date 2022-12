Spenden in Mönchengladbach Christkindlmarkt hat 97.146 Euro eingenommen

Der Christkindlmarkt wurde 1973 von Ruth Walter und Renate Gliemeroth gegründet. Von Anfang an stand für die beiden Frauen fest, dass der Erlös einem guten Zweck zugutekommen sollte. Der war schnell gefunden, als Einrichtungen für Menschen mit Behinderung aktiv an dem besonderen eintägigen Weihnachtsmarkt teilnahmen. Mit 18 Buden startete er auf dem Vorplatz des Theaters, an dessen Stelle heute das Minto steht.