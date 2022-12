Leverkusen hilft Ukraine Kriegsverletzte ins St. Josef-Krankenhaus 

So stellt Leverkusen eine am Standort Auermühle errichtete Flüchtlingsunterkunft der Bezirksregierung Köln als Einrichtung des Landes zur Verfügung. In enger Abstimmung zwischen Bezirksregierung Köln und Stadtverwaltung wurden folgende Rahmenbedingungen für die Nutzung des Standortes Auermühle als Landeseinrichtung definiert: Die Mietzeit beträgt 48 Monate. Die Einrichtung wird mit einer maximalen Belegung von 500 geflüchteten Personen definiert. Zielsetzung ist die schnellstmögliche Inbetriebnahme, voraussichtlich im Februar 2023.