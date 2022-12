Er starb an seinem Wohnort Nettetal Friedhelm Welz, Ex-Dezernent des Kreises Viersen, ist tot

Bereits in jungen Jahren engagierte sich Welz in der Hinsbecker Pfarre. Er leitete die Messdiener-Gruppe, wurde schon mit 13 Jahren Lektor und trug in der Zeit, in der Pfarrer Arnold Rulands wegen seiner Stimmprobleme nicht reden konnte, dessen Predigten vor. Sein Herz galt auch dem 1964 gegründeten Nettetaler Tierheim. Dort engagierte er sich seit 1967 ehrenamtlich als Kassenwart und wurde 1988 Geschäftsführer. Nach 25 Jahren als Geschäftsführer des Tierheims trat er 2017 zurück. heko