Quartiersarbeit in Viersen Stadt Viersen setzt weiter auf das Dülken-Büro

Die Stadt Viersen wird das Dülken-Büro weiterführen und dafür jährlich 90.000 Euro in den Haushalt einstellen. Damit hat sie der Stadtrat beauftragt. Zuvor war über eine mögliche Verstetigung der Einrichtung im Hauptausschuss gesprochen worden. „Das, was im Dülken-Büro an Arbeit geleistet wird, ist absolut wichtig für den Stadtteil“, hatte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) in der Sitzung betont.