Corona-Testzentren im Kreis Viersen Nach Brand: Testzentrum soll bleiben

Für das Team des Schnelltestzentrums auf dem Kreuzherrenplatz in Brüggen begann das neue Jahr mit einem Schock: In der Nacht von Sonntag auf Montag stand der Container, in dem das Testzentrum untergebracht war, in Vollbrand. Zur Brandursache konnte der Betreiber des Testzentrums Jan Steffens noch nichts sagen, da die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen seien. Auch mit der Gemeinde und dem Parkplatzbetreiber stehe er in Kontakt. Laut Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aktuell bleibt das Schnelltestzentrum geschlossen, ein Wiederaufbau am gleichen Ort sei jedoch bereits in der kommenden Woche angedacht, sagt Steffens.